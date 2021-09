Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Vereinsheim

Zwischen Freitag, den 03.September 2021, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 06.September 2021, um 12.00 Uhr beschädigten bislang unbekannter Täter eine Scheibe des Vereinsheims am Großen Kamp West. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.:04491-93160 entgegen.

Saterland- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 22.01 Uhr befuhr ein 30-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Moorgutstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einer Wert von 1,76 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Saterländer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bösel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 06.55 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Bösel die Thüler Straße und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei kam er zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden, 19-jährigen Friesoyther zusammen, der mit seinem Moped aus der Industriestraße kam und nach rechts auf die Thüler Straße abbiegen wollte. Der 19-jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 09.40 Uhr befuhr eine 25-jährige aus Schwanewede mit ihrem PKW die Sater Landstraße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hier übersah sie eine bevorrechtigte, 52-jährige Saterländerin, die mit ihrem PKW die Bahnhofstraße befuhr und stieß mit dieser zusammen. Die Saterländerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 05.45 Uhr befuhr eine 19-jährige aus Edewecht mit ihrem PKW, Dacia die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihr in Höhe des Industriegebietes Pirgo mit einem LKW entgegen, stieß gegen den linken Außenspiegel des Dacia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Dacia entstand Sachschaden In Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.:04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 23.15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Ford die Böseler Straße in Richtung Friesoythe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, und touchierte dort zwei Verteilerkästen und einen Baum. Anschließend kippte der PKW auf die linke Seite. Der Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen. Zudem bestand der Verdacht, dass der 24-jährige unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

