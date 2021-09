Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 15.45 Uhr in einem Kosmetikgeschäft in der Großen Straße zu einem Ladendiebstahl: Eine bislang unbekannte Frau verwickelte die dortige Verkäuferin zunächst in ein Gespräch. Währenddessen betrat der Beschuldigte das Geschäft und legte mehrere Flaschen Parfum in eine mitgeführte Tragetasche. Im Anschluss verließen beide Personen zügig das Geschäft und flohen fußläufig in unbekannte Richtung. Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden: - Männliche Person - ca. 35-40 Jahre - ca. 170cm groß - dunkles kurzes Haar - schlank - Person trug zur Tatzeit weißes T-Shirt

- Weibliche Person

ca. 35 Jahre alt - 1,65cm groß - Korpulent - dunkles Haar - war zur Tatzeit hell gekleidet und trug einen Rock Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta unter Tel.:04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus Zwischen Samstag, den 14.August 2021, gegen 18.00 Uhr und Donnerstag, den 02.September 2021, um 19.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Wohnhaus an der Carumer Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter tel.:04443-977490 entgegen.

Lohne - Diebstahl aus PKW

Am Donnerstag, den 09.September 2021, zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen PKW, VW Passat ein. Der Passat war zur Tatzeit in der Straße Am Grevingsberg geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442-808460 entgegen.

Vechta- Brand eines Mülleimers

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 19.54 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache der Inhalt eines Mülleimers am Bremer Tor in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Vechta wurde der Brand gelöscht.

Vechta - Sachbeschädigung an Universitätsgebäude

Zwischen Mittwoch, den 08.September 2021, gegen 21.00 Uhr und Donnerstag, den 09.September 2021, um 10.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Wand des Mensagebäudes an der Universitätsstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.:04441-9430 entgegen.

Vechta- Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 22.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Vechta mit seinem Kleinkraftrad die Buchholzstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hatte. Zudem bestand der Verdacht, dass der 21-jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnertag, den 09.September 2021, gegen 07.50 Uhr befuhr eine 63-jährige aus Lohne mit ihrem PKW, Citroen die Stettiner Straße. Als sie nach links auf den Adenauerring abbiegen wollte, übersah sie einen 16-jährigen aus Dinklage, der mit seinem Fahrrad den linken Radweg in Richtung Lindenstraße befuhr und stieß mit diesem zusammen. Der 16-jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Visbek- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 09.September, gegen 08.58 Uhr befuhr ein 49-jähriger aus Visbek mit seinem PKW, Ford und mitgeführtem Anhänger den Visbeker Damm in Richtung Visbek und wollte nach links in einen Gemeindeweg abbiegen. Ein 52-jähriger aus Steinfeld, der sich mit seinem PKW, Daimler dahinter befand, bemerkte dies zu spät und überholte das Gespann. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Daimler in einen angrenzenden Graben geschleudert wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, den 09. September 2021, gegen 07.30 Uhr kam es vor einer Baustelle an der Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Goldenstedt rangierte mit seinem Mercedes Sprinter vor der dortigen Baustelle und erfasste dabei einen 56-jährigen aus Dötlingen, der fußläufig auf die Fahrbahn getreten war, um Arbeiten an einem dortigen Kran vorzunehmen. Der 56-jährige erlitt schwere Verletzungen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 09.September 2021,um 07.50 Uhr befuhr ein 17-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Kleinkraftrad die Dammer Straße in Richtung Kemphausen. Als ein vor ihm fahrender 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme sein Fahrzeug verkehrsbeding abbremsen musste, erkannte dies der 17-Jährige zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall wurde er leicht verletzt. Über die Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor.

Vechta- Verkehrsunfall mit 5 leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 13.16 Uhr befuhr ein 52-jähriger aus Vechta mit seinem PKW, Mercedes den Visbeker Damm in Richtung Visbek und wollte nach links in den Schulzemeyers Kirchweg abbiegen. Ein 20-jähriger aus Visbek, der sich mit seinem PKW, Opel dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Die Fahrzeugführer der beiden PKW sowie drei Insassen des Opels erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Lohne- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen 12.45 Uhr wollte ein 69-jähriger aus Dinklage mit seinem PK, VW von einem Parkplatz nach links auf die Dinklager Straße fahren. Hierbei übersah er eine 48-jährige aus Dinklage, die mit ihrem PKW, Daimler die Dinklager Straße in Richtung Lohne befuhr und stieß mit dieser zusammen. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Donnerstag, den 09.September 2021, gegen16.50 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Köln die Straße Grapperhausen in Richtung Neuenkirchen-Vörden. Hinter ihm befand sich eine 31-Jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf und eine 25-Jährige aus Rieste. Als der 31-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und zum Stehen kam, hielt auch die nachfolgende Pkw-Fahrerin an. Jedoch übersah dies die nachfolgende 25-Jährige und fuhr auf, dabei schob sie das Fahrzeug der Holderferin auf den Pkw des 31-Jährigen. Die Unfallverursacherin und die 31-Jährige aus Holdorf wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 17.000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell