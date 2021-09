Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Vorsicht vor dem Enkeltrick! Erneute Welle von sog. Schockanrufen im Oldenburger Münsterland!

Am Dienstag, 07. September 2021, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erneut zu mehreren sog. Schockanrufen: Gegen 11.00 Uhr vormittags rief ein angeblicher Polizeibeamter einen 81-Jährigen aus Bühren, Gemeinde Emstek, an, und teilte diesem mit, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, wodurch eine Person tödlich verletzt worden sei. Sein Sohn befinde sich deshalb in Untersuchungshaft. Der 81-Jährige solle nunmehr eine Kaution in Höhe von 30000,-- Euro bezahlen, damit der Sohn aus der U-Haft entlassen werden könne. Der Angerufene begab sich daraufhin umgehend zu seiner Hausbank, um den geforderten Betrag von seinem Konto abzuheben. Eine Bankmitarbeiterin klärte ihn über die dreiste Betrugsmasche auf und konnte so einen finanziellen Schaden von diesem abwenden.

Auch im Nordkreis unserer Inspektion kam es am gestrigen Tage zu insgesamt vier dieser Schockanrufe. In dreien dieser Fälle gaben sich die Anrufer als Polizeibeamte bzw. Amtspersonen aus. Der Gesprächsverlauf war identisch mit dem vorangestellten Fall. Glücklicherweise ließ sich keiner der Angerufenen auf die Forderungen der vermeintlichen Beamten ein. Im vierten Fall meldete sich eine Anruferin bei einer 49-Jährigen aus Altenoythe, gab sich als deren Tochter aus und forderte die 49-Jährige auf, sofort zu ihr zu kommen und Geld zu bringen, da sie einen Unfall verursacht habe.. Zum Anrufzeitpunkt waren alle Kinder der Altenoytherin Zuhause. Als diese die Anruferin hierauf hinwies, wurde das Gespräch unter dem Vorwand, sich verwählt zu haben, beendet.

Auch wenn in den zurückliegenden Wochen und Monaten bereits vermehrt auf diese Betrugsmasche hingewiesen wurde, werden die Täter nicht müde, bevorzugt ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger durch Anrufe mit schockierenden Inhalten in Angst und Schrecken zu versetzen. Nach wie vor sind sie mit dieser Vorgehensweise sehr erfolgreich. Wir als Ihre Polizei möchten Sie daher auf diesem Wege noch einmal eindringlich vor derartigen Anrufen warnen.

Beherzigen Sie nachfolgende Tipps, welche im Detail auch auf www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick nachzulesen sind:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht selber mit Namen

melden oder sich als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen,

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis, - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, - Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen, - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert, besprechen Sie das mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehende Personen,

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110, - Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen,

Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen,

- Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (z.B. A. Mustermann), - Bewahren Sie hohe Geldbeträge und Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

