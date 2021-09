Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Garthe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 08. September 2021, zwischen 00.00 Uhr und 22.45 Uhr, kam es im Burgweg in Garthe zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte/hielt auf dem Vorplatz einer Firma für Öl- und Erdgasverarbeitung. Aus bislang unerklärlichen Gründen geriet er im weiteren Verlauf mit seinem PKW gegen den dortigen Begrenzungszaun. Hierdurch wurden zwei Zaunelemente beschädigt (Schadenshöhe: 500,-- Euro). Durch den Unfall wurde die Ölwanne des unfallverursachenden PKW beschädigt, sodass eine größere Menge Öl auslief. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die eingesetzten Beamten folgten der Ölspur, um so weitere Hinweise auf den Unfallverursacher zu erlangen. Diese war von der eigentlichen Unfallörtlichkeit über die "Vechtaer Straße" in Ahlhorn nachvollziehbar. Auch wurde der dortige Kreisverkehr geradeaus auf die "Oldenburger Straße" passiert. An der Einmündung "Westerholtkamp" wurde nach rechts abgebogen, wo die Ölspur endete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Trickdiebstahl

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 13.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Ritterstraße zu einem Trickdiebstahl: Ein bisher unbekannter Täter sprach einen 82-Jährigen Cloppenburger an, während dieser in seinem PKW saß und auf seine Ehefrau wartete. Der unbekannte Mann öffnete schließlich unter dem Vorwand, dass der Geschädigte ihm Geld wechseln solle, die Beifahrertür. Während der 82-Jährige das Wechselgeld heraussuchte, entwendete der Täter die Geldbörse der Ehefrau, welche sich in einer Handtasche im Fußraum auf der Beifahrerseite befand. Hierin befand sich zum Tatzeitpunkt eine rote Geldbörse mit Inhalt (u.a. Bargeld, Bankkarten der Eheleute sowie Krankenversichertenkarte der Ehefrau. Durch den Geschädigten konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

- südosteuropäisches Aussehen, - männlich, - ca. 175-180cm groß, - ca. 40 Jahre alt, - kurze, dunkle Haare, - kein Bart, - bekleidet mit einem weißen Hemd, - sprach hochdeutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 07. September 2021, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 08. September 2021, 06.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenfassade der Berufsbildenden Schulen in der Sevelter Straße mit goldener Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 08. September 2021, wurde um 07.50 Uhr auf dem Cappelner Damm ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Garrel mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h festgestellt. Er konnte den Beamten im Zuge einer Kontrolle lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Dem 16-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 09.55 Uhr in der Sevelter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 69-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Cappeln befuhr mit seinem PKW die Sevelter Straße ortseinwärts. Im Streckenverlauf musste er aufgrund eines stehenden Lastkraftfahrzeuges dahinter anhalten. Ein/e entgegenkommende(r) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer/in geriet in dieser Situation aus ungeklärter Ursache mit seinem/ihrem grauen PKW (Marke, Modell und Kennzeichen unbekannt) in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem PKW des Beteiligten 69-Jährigen, wodurch Sachschaden in Höhe von 1000,-- Euro entstand. Der/die Unfallverursacher/in flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 08. September 2021, wurde gegen 13.10 Uhr auf der Peheimer Straße ein 37-jähriger Fahrer eines E-Scooters aus Molbergen festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Mittwoch, 08. September 2021, zwischen 17.30 Uhr und 21.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das am Bahnhof abgestellte Kleinkraftrad eines 17-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Bei dem entwendeten KKR handelt es sich um einen blauen Roller des Herstellers YAMAHA, Typ MBK SA 14. Das Versicherungskennzeichen lautet: 900LPG (blau). Im Fahrzeuginneren/Helmfach befand sich zum Tatzeitpunkt ein schwarzer Motorradhelm sowie die Versicherungspapiere des KKR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an PKW

AM Mittwoch, 08. September 2021, zwischen 12.30 Uhr und 23.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Schlachterei in der Waldstraße gewaltsam die hintere linke Fahrzeugscheibe eines dort abgestellten blauen PKW Ford C-Max einer 32-Jährigen aus Bremen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 200,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 08. September 2021, wurde gegen 17.05 Uhr auf der Cloppenburger Straße ein 48-jähriger Führer eines Kraftfahrzeuges aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei dem von ihm ausgehändigten ausländischen EU-Kartenführerschein ergaben sich Fälschungsmerkmale. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 08. September 2021, wurde gegen 20.30 Uhr in der Industriestraße ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem eine Zeugin beobachtet hatte, wie er mit seinem PKW mehrfach die Mittellinie überfahren hatte bzw. nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war.. Im Zuge der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,00 Promille. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es gegen 19.10 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall: Zur oben genannten Zeit beabsichtigte ein 79-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel mit seinem PKW von seiner Grundstückszufahrt nach links auf die Nikolausdorfer Straße in Richtung Garrel aufzufahren. Hierbei übersah er einen auf seinem Motorrad aus Richtung Nikolausdorf herannahenden 23-Jährigen aus Cappeln. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad. Das Motorrad prallte hierbei seitlich in den PKW, wodurch der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Versorgung mittels eines Rettungshubschraubers in ein umliegendes Krankenhaus geflogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20000,-- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Nikolausdorfer Straße voll gesperrt.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 08. September 2021, kam es um 16.50 Uhr auf der Winkumer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-Jähriger aus Lengerich befuhr mit seinem PKW in Löningen die Winkumer Straße (Kreissstraße K164) aus Angelbeck kommend in Fahrtrichtung Winkum. Ausgangs einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW geriet auf die Berme, überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite liegend auf dem dortigen Geh-/Radweg zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000,-- Euro.

