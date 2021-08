Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Schule und Baucontainer ++ Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht +++

Oldenburg (ots)

Einbruch in die Oberschule Ofenerdiek

In den frühen Morgenstunden des 25.08.2021 wurde in die Oberschule Ofenerdiek eingebrochen. Durch einen Zeugen wurden gegen 03.46 Uhr über den Notruf der Polizei Jugendliche gemeldet, die eine Scheibe der Oberschule Ofenerdiek eingeworfen haben sollen. Anschließend sollen die Täter in die Schule an der Lagerstraße eingestiegen sein.

Als die Polizeibeamten wenige Minuten nach der Alarmierung am Tatort eintrafen, konnten sie feststellen, dass das Glas der Seiteneingangstür beschädigt war und, dass hinter der Tür noch ein Gullideckel auf dem Boden lag. Die Täter konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Nach bisherigen Ermittlungen haben die Täter die Scheibe der Seiteneingangstür mit einem Gullideckel eingeworfen. Durch das entstandene Loch gelangten sie in das Schulgebäude. Hier brachen die Täter einige Zwischentüren gewaltsam auf und durchsuchten diverse Klassen- und Büroräume nach Wertgegenständen. Die Einbrecher flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Aufgrund einiger Zeugenaussagen haben sich bereits erste Hinweise auf mögliche Tatverdächtige ergeben.

Der Zentrale Ermittlungsdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0441/7904115 in Verbindung zu setzen.

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstag, dem 24.08.2021 (20 Uhr), bis Mittwoch, dem 25.08.2021 (04.30 Uhr), einen Baucontainer, der im Bereich der Baustelle an der Kanalstraße in Oldenburg steht, auf. Hierzu durchtrennten die Unbekannten das Vorhängeschloss und nahmen aus dem Container hochwertige Werkzeuge mit. Mit dem Diebesgut im Wert von ca. 4000 Euro flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs und nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Hinweise entgegen.

Am Dienstagabend, gegen 21:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem eine 49-Jährige leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 49-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad die Donnerschweer Straße in Richtung Innenstadt. Im Kurvenbereich, einige Meter vor dem Pferdemarkt, bremste die Oldenburgerin mit ihrem Kleinkraftrad stark ab und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz verletzte sich die 49-Jährige leicht.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Verletzte alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen die Fahrzeugführerin ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Bislang ist unklar warum die Oldenburgerin abbremsen musste. Laut Zeugenaussagen soll ein Auto vor der Oldenburgerin gefahren sein, welches vermutlich selbst stark gebremst hat.

Die Polizei sucht zur Klärung des genauen Unfallherganges noch Zeugen. Insbesondere der / die Fahrer*in des vor der Verunfallten fahrenden Fahrzeugs wird gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

