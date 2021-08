Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen in Edewecht+++

Am Montag, den 23.08.21, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich in Edewecht, Hauptstraße, Höhe Einmündung der Straße Im Vieh, ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen. Nach bisherigem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall wie folgt. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Kayhauserfeld befuhr mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße in Edewecht in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. In Höhe der Straße Im Vieh musste er seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein 35-jähriger hinter ihm fahrender Westersteder erkannte die Verkehrssituation kam mit seinem Pkw ordnungsgemäß hinter dem vor ihm stehenden Pkw zum Stillstand. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Zwischenahn der ebenfalls auf der Hauptstraße in Richtung Bad Zwischenahn fuhr erkannte zu spät, dass die vor ihm befindlichen Pkw standen. Er fuhr auf den stehenden Pkw des Westersteders auf und schob diesen auf das stehende Fahrzeug des Kayhauserfelders Fahrzeugführers auf. Der Westersteder Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht, der andere Fahrzeugführer so wie die Beifahrer aus den vorderen Fahrzeugen wurden leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Hauptstraße wurde bis zur Bergung der Fahrzeuge bis 19 Uhr voll gesperrt.

