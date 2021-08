Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 13jähriger zieht sich nach Sturz durch das Dach der Rasteder KGS lebensgefährliche Verletzungen zu +++

Oldenburg (ots)

Zu einem tragischen Unfall kommt es am gestrigen Montag gegen 18:45 h in Rastede. Nach bisherigem Ermittlungsstand klettert ein 13jähriger aus Rastede gemeinsam mit zwei Freunden auf das Dach der Rasteder KGS (Kooperative Gesamtschule). Hier bricht er durch eine Lichtkuppel ein, und stürzt mehrere Meter tief in das Treppenhaus. Durch den Sturz zieht sich der Junge lebensgefährliche Verletzungen zu und wird in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt waren an der Unglücksstelle ca. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

