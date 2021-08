Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brennender Zeitungsstapel verursacht Schaden an Gemeindezentrum in Edewecht-Friedrichsfehn +++

Oldenburg (ots)

Zu einem äußerst gefährlichen Vorfall durch das Anzünden eines Zeitungsstapels ist es an diesem Wochenende beim Gemeinde-Zentrum Friedrichsfehn im Edewechter Ortsteil Friedrichsfehn gekommen. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen wurde auf der Rückseite des dortigen Gemeindezentrums ein Stapel Zeitungspapier durch bislang unbekannte Personen in Brand gesetzt. Aufgrund der Nähe des Feuers zu dem Gebäude wurden durch die starke Hitzeentwicklung eine Terrassentür sowie ein Stützpfeiler angesengt und dadurch nicht unerheblich beschädigt. Nur durch einen Zufall ist das Gebäude nicht in Brand geraten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115.

