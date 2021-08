POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 20.08.2021, gegen 05:09 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn, Ortsteil Haarenstroth, Haarenstrother Straße, ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 28-jähriger Oldenburger mit einem Backwarentransportwagen die Haarenstrother Straße in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Haarenstrother Straße 10 nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Bäume bis er im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn am Unfallort musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Haarenstrother Straße war bis zur Bergung des verunfallten Kraftfahrzeuges, und der Reinigung der Straße, für insgesamt drei Stunden voll gesperrt.

