Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Groß angelegte Kontrollaktion zur Senkung der Verkehrsunfallzahlen

Zielrichtung motorisierte Zweiradfahrer ---

Diepholz (ots)

Am vergangenen Wochenende führten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Diepholz bei sommerlichen Temperaturen auf unfallträchtigen Strecken flächendeckend im Landkreis Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde die Messwoche gezielt auf die Überwachung motorisierter Zweiradfahrer mit unterschiedlichen Messtechniken gelenkt. Neben der Einleitung von zahlreichen Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Bauartveränderungen, stand vor allem das verkehrserzieherische Gespräch an allen Kontrollorten im Mittelpunkt. Ziel der Polizei-Aktion ist es, für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und an die Einhaltung der Verkehrsregeln zu appellieren. Geschwindigkeitsverstöße gehören immer noch zu einer der Hauptunfallursachen.

