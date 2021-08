Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: -- Diepholz - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten --- Twistringen - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss --- Stuhr - Handtasche aus PKW entwendet --

Diepholz (ots)

Lemförde - Diebstahl aus Schuppen

Zu einem Diebstahl aus einem Schuppen in der Ernst-August-Straße in Lemförde kam es im Zeitraum vom 14.08.2021, 22:30 bis zum 15.08.2021, 08:30 Uhr. Der Dieb entwendete neben diversem Werkzeug ein Mofa der Marke Kymco. Das Zweirad ist von rot-schwarzer Farbe und weist am rechten Seitenspiegel leichte Beschädigungen auf. Außerdem ist ein schwarzer Motorradkoffer an dem Mofa befestigt. Anwohner, die verdächtige Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht haben werden gebeten die Polizei Lemförde zu informieren (05443- 203440).

Diepholz - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am gestrigen Nachmittag, 15.08.2021 / 17:30 Uhr, ereignete sich auf der B 51 in Diepholz ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 22-jährige PKW-Führerin und ihre 23-jährige Beifahrerin befanden sich mit einem Renault auf der B 51 in Richtung Wetschen, als sie verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der hinter ihnen fahrende 16-Jährige Motorrad-Fahrer aus Melle erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Sulingen - Sachbeschädigungen an PKW

In der Zeit von Samstag, 14.08.2021, 21:20 Uhr auf Sonntag, 15.08.2021, 05:45 Uhr, rissen Unbekannte die vorderen amtlichen Kennzeichen von mehreren auf einem Parkplatz einer Diskothek in Sulingen, Nienburger Straße, abgestellten PKW ab. Die Fahrzeugkennzeichen wurden beschädigt im Umfeld des Parkplatzes wieder aufgefunden. Die Polizei Sulingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04271-9490 entgegen.

Twistringen - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Sonntagabend ist gegen 19:30 Uhr ein 66-jähriger Mann aus Bassum, der auf der Industriestraße in Twistringen mit seinem Mofa unterwegs war, von der Polizei kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle wurde die Fahrtauglichkeit des Mannes überprüft. Es wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war (0,59 Promille). Zudem kam ein durchgeführter Drogenvortest zu dem Ergebnis, dass der Mofa-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Syke/Okel - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Samstag, 14.08.2021, auf Sonntag, 15.08.2021, wurde in der Straße "Zum Busch" in Syke/Okel, nähe Golfplatz, der PKW eines Anwohners mit einem Graffiti beschmiert. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen können, werden gebeten die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242 / 9690 zu informieren.

Stuhr - Damenhandtasche aus PKW entwendet

Zwischen 19:25 Uhr und 19:45 Uhr des gestrigen Abends wurde in der Straße Kosterkamp in Stuhr die PKW-Scheibe einer 74-jährigen Bremerin eingeschlagen. Die Geschädigte parkte ihren Toyota Avensis auf dem dortigen Friedhofparkplatz. Anschließend wurde die auf dem Beifahrersitz abgestellte Damenhandtasche entwendet, in der sich Ausweis, Bargeld und ein Smartphone befanden. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, möge sich mit der Polizei Stuhr unter 0421-4270790 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell