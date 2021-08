Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 14.08.2021

Diepholz (ots)

PK Syke

Brand einer Rundballenpresse:

Am Freitag, 13.08.2021, gegen 19:45 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Rundballenpresse in Bassum, Albringhausen, in Brand. Die Rundballenpresse wurde durch die eingesetzten Feuerwehren Albringhausen und Neubruchhausen gelöscht. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

