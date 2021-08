Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Neuenkirchen - Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 61, im Ortsteil Neuenkrichen, wurde heute Mittag gegen 12.55 Uhr eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Ein 50-jähriger aus Wetschen befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem VW Tiguan die B 61 aus Richtung Sulingen kommend in Fahrtrichtung Bassum. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW VW Touran eines 26-jährigen. Der 26-jährige Fahrer aus aus Schwaförden und sein 33-jähriger Beifahrer aus Sulingen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der 50-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr wurde bis zur Beendigung der Bergungsarbeiten zwischen Bassum und Neuenkrichen voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 40000 Euro beziffert.

