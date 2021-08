POL-DH: Hüde, Dümmer See - Bootsunfall; Sulingen - Verkehrsunfallflucht; Stuhr - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Hüde, Dümmer See - Bootsunfall

Am gestrigen Tag ereignete sich auf dem Dümmer See, gegen 16.55 Uhr, ein Bootsunfall mit einem Einmastersegelboot. Aufgrund eines plötzlichen Wetterumschwunges mit einhergehenden Windböen kenterte das Segelboot kurz vor dem Erreichen des Hafens. Die Wassertiefe entspricht an dieser Stelle ca. 1,60 m. Das Segelboot konnte durch die beiden Personen eigenständig wieder aufgerichtet und zum Hafen gezogen werden. Die Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Segelboot entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Ein Rettungswagen und die Ortsfeuerwehr Hüde waren ebenfalls vor Ort.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Bereits am vergangenen Freitag kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Langen Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 20-jährigen Fußgänger. Der junge Mann aus Stolzenau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, zeigte den Vorfall jedoch erst am Montag an. Der Verursacher flüchtete vom Ereignisort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Es soll sich um einen silberfarbenen Opel gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montagmorgen, gegen 07.20 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Delmenhorster Straße ein 45-jähriger Delmenhorster leicht verletzt. Er befuhr hinter einem 58-jährigen aus Dörverden die Delmenhorster Straße in Fahrtrichtung Seckenhausen. Als der 58-jährige beabsichtigte mit seinem Ford nach links auf ein Grundstück abzubiegen, setzte der 45-jährige Delmenhorster zeitgleich mit seinem Mazda zum Überholen an. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Delmenhorster wurde leicht verletzt in ein Bremer Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro.

