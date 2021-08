Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.08.2021

PI Diepholz

Trunkenheit im Straßenverkehr

Gegen einen 27-jährigen Mann, welcher mit einem PKW die Ortsumgehung der B 51 in Diepholz am Freitagmorgen, 06.08.2021, gegen 04.30 Uhr befuhr, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Dieser führte den PKW mit einer nicht unerheblichen Alkoholbeeinflußung. Desweiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 48-jährigen Fahrzeughalter aus Lembruch wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er als Beifahrer die Fahrt zuließ.

2 x Unfallflucht Diepholz

1. Am Freitag, 06.08.2021, zwischen 09.10 Uhr und 09.25 Uhr, hatte ein 77-jähriger Mann aus Diepholz seinen PKW auf dem Aldiparkplatz an der Mollerstraße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde sein PKW dann vermutlich beim Rangieren durch einen anderen PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. 2. Zu einer weiteren Unfallflicht kam es ebenfalls am Freitag, in der Zeit zwischen 13.40 Uhr und 14.10 Uhr. Hier hatte ein 62-jährigfer Mann aus Barnstorf seinen PKW auf dem Parkplatz bei der der Drogerie Rossmann abgestellt. Während der Unfallzeit hatte augenscheinlich ein anderer PKW beim Ein-oder Ausparken den PKW des 62-jährigen touchiert und beschädigt. Anschließend entfernte sich der verursachende PKW von der Unfallstelle. Zeugen, die einen der beiden Vorfälle beobachteten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter Tel.05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe

PK Sulingen

PK Syke

