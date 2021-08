Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Betrugsversuche "Schockanrufe", Asendorf - Unerlaubte Müllentsorgung, Stuhr - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Diepholz (ots)

Diepholz - Betrugsversuche "Schockanruf"

Aktuell häufen sich wieder Anzeigen von Bürgern aus dem Landkreis Diepholz, die sog. Schockanrufe von Betrügern erhalten. Die Schockanrufe finden immer nach einem ähnlichen Schema statt. Beispielsweise werden schwere Verkehrsunfälle oder eine schwere Corona Erkrankung eines engen Familienangehörigen vorgetäuscht. Um den Angehörigen das Leben mit notwendigen teuren Arzneimitteln zu retten/ notwendige Operationen durchführen zu können, wird die sofortige Zahlung von hohen Bargeldsummen gefordert. Die Polizei weist darauf hin, dass man immer misstrauisch mit solchen Anrufen umgehen sollte. Lassen sie sich niemals unter Druck setzen. Gehen sie niemals auf solche Forderungen ein. Überweisen oder übergeben sie keine Geldsummen an fremde Personen. Verständigen sie in solchen Fällen immer die Polizei.

Asendorf - Unerlaubte Müllentsorgung

In der Nacht vom 05.08. auf den 06.082021 wurde durch bislang unbekannten Täter in Asendorf, Hohenmoorer Straße, unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich Im Raden, Müll entsorgt. Es handelt sich um auffällig bunten Holzmüll, welcher möglicherweise im Zuge von Renovierungsarbeiten abgetragen und nun unerlaubt entsorgt wurde. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252-938250, in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Donnerstag, gegen 17 Uhr, wurde in Brinkum auf der Georg-Lohmann-Straße ein 21-jähriger Kleinkraftradfahrer kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis für das Kraftfahrzeug war und falsche Kennzeichen am Kleinkraftrad angebracht waren. Zudem steht der 21-jährige aus Weyhe im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

