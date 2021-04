Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Über Ostern Sprit abgezapft

Koblenz (ots)

Während der Osterfeiertage kam es zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff in Koblenz.

An zwei Lkw, die in der Straße "Am Sinderfeld 7" geparkt waren, wurden die Tankschlösser aufgebrochen und rund 600 Liter Diesel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell