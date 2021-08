Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Vorfahrtsunfall B 214 Abfahrt L 347 - Überholunfall auf B 51 in Diepholz mit glimpflichen Ausgang ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Viel Glück hatten zwei Pkw-Fahrer am gestrigen Dienstag gegen 20.00 Uhr das bei einem Verkehrsunfall keine schlimmeren Folgen hatte. Ein 20-jähriger Diepholzer befuhr mit seinem Pkw die Straße Graftlage (B 51) und überholte an einer unübersichtlichen Stelle vor ihm fahrende Fahrzeuge. Der entgegenkommende 23-jährige Fahrer eines Pkw erkannte die Situation und versuchte nach rechts auszuweichen, um damit einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ganz verhindern konnte der 23-Jährige einen Unfall nicht, aber beide Fahrzeuge berührten sich nur seitlich. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, an den Pkw entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte wegen seiner gefährlichen Aktion den Führerschein des 20-Jährigen.

Sulingen-Groß Lessen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 214 an der Abfahrt nach Varrel (L347) wurden zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Gegen 08.40 Uhr wollte eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus der L 347 nach links auf die B 214 Richtung Diepholz einbiegen. Hierbei übersah sie eine 28-jährige Pkw Fahrerin, die auf der B 214 unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, wobei eine Fahrerin in ihrem Pkw eingeschlossen wurde. Die Fahrertür musste von der Feuerwehr geöffnet werden. Beide Fahrerinnen wurden mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Asendorf - Auffahrunfall auf der B6

Am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin wollte nach links in die Hackenstraße abbiegen. Dies erkannte ein 26-jähriger Transporter-Fahrer aus Dortmund zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota nach rechts auf den Radweg geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Frau sowie ein 24-jähriger Beifahrer im Vito wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Twistringen - Auffahrunfall auf der B51

Leicht verletzt wurde am Dienstag gegen 19.00 Uhr eine 62-jährige Twistringerin, die mit ihrem VW-Touran vor einer Rotlicht zeigenden Ampel hielt. Ein nachfolgender LKW fuhr auf den stehenden PKW auf. Der 37-jährigen Lkw-Fahrer musste als Unfallverursacher zur Verfahrensabwicklung eine Sicherheitsleistung in Bar hinterlegen.

