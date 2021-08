Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall am heutigen Vormittag gegen 10.45 Uhr wurde auf der Harpstedter Straße ein 47-jähriger Radfahrer getötet. Der Radfahrer fuhr auf der Fahrbahn (kein Radweg vorhanden) der Harpstedter Straße (L 776) von Bassum in Richtung Harpstedt. Ihm folgte ein Lkw Sattelzug, der ebenfalls in gleicher Richtung fuhr. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Radfahrer im Schatten, der am Straßenrand stehenden Bäume. Der 59-jährige Lkw-Fahrer erkannte der Radfahrer zu spät und versuchte noch auszuweichen. Da in diesem Moment auch Gegenverkehr herrschte, konnte er nicht ausweichen und fuhr trotz Vollbremsung auf den Radfahrer auf. Dieser wurde durch die Wucht das Aufpralles mit seinem Fahrrad in den Straßengraben geschleudert. Trotz schneller Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes verstarb der 47-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften und Firmenmitarbeiter betreut. Die Harpstedter Straße musste für die Unfallaufnahme und ersten Ermittlungen der Polizei für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

