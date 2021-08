Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 01.08.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfallflucht in Diepholz

Am Samstag, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Lüderstraße in 49356 Diepholz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den geparkten Pkw eines 39-Jährigen Mannes aus Stuhr beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

PK Weyhe

Bandenmäßiger Ladendiebstahl

Am Samstagmittag, gg. 13:30 h, begingen mehrere junge Männer aus Bremen in mehreren Bekleidungsgeschäften in Brinkum-Nord Ladendiebstähle. Einem gelang zunächst die Flucht, ein zweiter wurde durch Personal festgehalten. Der Flüchtige konnte kurze Zeit später in der Nähe durch Polizei festgenommen werden. Die Beiden wurden zunächst zur Dienststelle nach Weyhe verbracht. Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass sich mindestens zwei weitere Männer der Stelle näherten, an dem der Flüchtige vorher vermutlich Beute versteckt hatte. Auch diese konnten durch die Polizei kontrolliert werden. Bei der Kontrolle beleidigte einer der Männer einen Polizisten aufs Übelste. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer entlassen.

Feuer in einem leerstehenden Bahngebäude

Am Samstagabend, gg. 20:00 h, entzündeten bislang Unbekannte Müll und Holzbalken in einem leerstehenden Bahngebäude am Kirchweyher Bahnhof. Bevor ein größerer Schaden entstand, konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden. In der Nähe des Brandortes konnte eine Person kontrolliert werden, der in der Vergangenheit bereits mit Brandstiftungen aufgefallen war. Ein nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

Unfallflucht im Ochtum-Park

Am Samstagmittag, gg. 12:45 h, ereignete sich auf dem Gelände des Ochtum-Parkes eine Unfallflucht. Vermutlich beim Einparken stieß der Unfallverursacher mit seinem Pkw gegen einen geparkten VW Tiguan eines 55-jährigen Bremers. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er hinterließ einen Schaden von ca. 1500,-EUR. Aufgrund von Zeugen gibt es Hinweise auf den verursachenden Pkw, einen Toyota Yaris mit DEL-Kennzeichen.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Unfallort: 27232 Sulingen, Einmündungsbereich Bundesstraße 61/Bassumer Straße (Westpoint) Unfallzeit: 31.07.2021, 20.10 Uhr Unfallhergang: Am 31.07.2021, gg. 20.10 Uhr, befuhr ein 34jähriger Sulinger mit seinem Pkw die Bundesstraße 61 aus Richtung Bassum kommend in Richtung Bundesstraße 214. In Höhe der Abfahrt Westpoint wollte er nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine entgegenkommende, vorrangberechtigte 31jährige Pkw-Führerin aus Hamburg. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Hamburgerin über eine Verkehrsinsel und gegen einen weiteren dort verkehrsbedingt wartenden Pkw geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf über 32000 Euro geschätzt. Der Sulinger sowie die Hamburgerin wurden durch den Unfall leicht verletzt.

PK Syke

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 31.07.2021, gegen 07:10 Uhr, befuhr ein 43-jähriger aus Siedenburg mit seinem Pkw die Hohenmoorer Straße in Asendorf aus Mellinghausen kommend in Fahrtrichtung Asendorf. In einer Linkskurve kam der Pkw aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem zudem einen Wert von 1,90 Promille. Es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens und die Entnahme einer Blutprobe. Der Pkw musste abgeschleppt werden und der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ein 40-jähriger aus Bassum kam am 01.08.2021, gegen 01:30 Uhr, mit einem Motorrad in Bruchhausen-Vilsen auf der Harmisser Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stein. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 1,51 Promille. Daher erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.

