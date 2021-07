Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Festnahme nach Sexualstraftat ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.30 hat die Polizei in Stuhr, Heiderand, einen 66-jährigen Tatverdächtigen einer Sexualstraftat festgenommen. Der Mann steht im Verdacht mindestens zwei Kinder sexuell mißbraucht zu haben. Die Mutter eines der beiden Kinder hatte einen Vorfall beobachtet und umgehend die Polizei gerufen. Die eingesetzten Beamten konnten, nach den ersten Befragungen des Opfers und Zeugen, den 66-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 66-Jährige heute, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, nach Hause entlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

