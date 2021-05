Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Mit dem Auto überschlagen

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 7.5.2021, befuhr eine junge Autofahrerin die L 173 von Simonswald kommend in Richtung Gütenbach. In einer Rechtskurve fuhr sie aus derzeit nicht nachvollziehbarer Ursache geradeaus und prallte gegen eine dort befindliche Steinmauer.

Das Fahrzeug stellte sich aufgrund der Wucht des Aufpralls senkrecht auf und kippte zur seite weg. Es kam im Anschluss auf dem Dach liegend, im Grünstreifen vor einem mehrere Meter tiefen Bachlauf, zum Stillstand.

Die 22-Jährige konnte sich aus eigener Kraft aus ihrem Wrack befreien und blieb nahezu unverletzt. Dennoch wurde sie vorsorglich zur Überprüfung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell