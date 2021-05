Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

Am vergangenen Sonntag, 09.05.2021, gegen 12:15 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw die Alemannenstraße in Löffingen in Richtung Fürstenbergstraße. In einer Linkskurve geriet er aus noch unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte der Zweiradfahrer und wurde leicht verletzt. Er musste durch das DRK in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell