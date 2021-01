Polizei Hagen

POL-HA: 49-Jähriger nach Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit festgenommen

Hagen (ots)

Ein 49-Jähriger verursachte am Freitag (22.01.2021) betrunken einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Eine Frau hielt verkehrsbedingt mit ihrem Opel in der Lange Straße, als ein Mann mit seinem Fiat Kastenwagen von hinten auffuhr. Nachdem er den Schaden in Augenschein genommen hatte und die Frau die Polizei verständigen wollte, flüchtete der 49-Jährige jedoch. Ein Zeuge nahm mit seinem Fahrzeug kurzerhand die Verfolgung auf, wobei der Flüchtige mehrere rote Ampeln passierte. Nach dem Eintreffen der Polizei, gab der Mann lediglich an, dass er unter Zeitdruck davon gefahren sei. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Mann mit 1,5 Promille alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde der Mann schließlich festgenommen. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 800 Euro. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

