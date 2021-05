Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am vergangenen Samstag, 08.05.2021, gegen 16:00 Uhr, kam ein Motorradfahrer in Titisee-Neustadt beim Abbiegen nach rechts alleinbeteiligt zu Fall und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch das DRK in ein in unmittelbarer Nähe befindliches Krankenhaus gebracht.

RTN/as

