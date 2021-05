Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fehler beim Ein- oder Ausparken - Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

In der Zeit zwischen 10:00-16:00 Uhr am vergangen Samstag, 08.05.2021, wurde ein geparkter Pkw in Löffingen durch ein weiteres Fahrzeug, welches offensichtlich ein- oder ausparkte, beschädigt. Der Sachverhalt trug sich im Bereich eines Firmenparkplatzes in der Unteren Dorfstraße zu. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Verursacher mit einem weißen Audi mit Freiburger Kennzeichen unterwegs gewesen sein könnte.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

