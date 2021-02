Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Leichtverletzter - Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(jd) Auf der Sundernstraße ereignete sich gestern (23.2.) gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Melle fuhr mit ihrem BMW die Südstraße in Richtung Sundernstraße entlang. An der dortigen Eimündung wollte sie nach rechts abbiegen. In diesem Moment kam ihr plötzlich und unvermittelt auf ihrer Fahrbahn der Renault einer 25-jährigen Herforderin entgegen. Die Frau beabsichtigte, von der Sundernstraße kommend in die Südstraße einzubiegen und geriet dabei auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Autos. Bei dem Aufprall verletzte sich die 54-Jährige und wurde in nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Dieses konnte sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell