Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizei kontrolliert Radfahrende in Stuhr und Weyhe - Einbruch in Lagerraum in Kirchdorf - Autofahrer mit über 2 Promille in Bassum ---

Stuhr/Weyhe - Radfahrende im Blick

Im Zeitraum der letzten Woche haben Polizeibeamte*innen in den Gemeinden Stuhr und Weyhe Radfahrende stärker unter die Lupe genommen, denn immer wieder werden diese in zum Teil schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Die Einsatzkräfte kontrollierten am Tage und zur Nachtzeit den technischen Zustand des Rades, aber auch die Benutzung der Beleuchtung. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Teilnahme am Straßenverkehr gelegt. Wird der Radweg bzw. die richtige Straßenseite benutzt, wird das Handy während der Fahrt benutzt, oder steht der Radfahrende sogar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol. Insgesamt verzeichneten die Einsatzkräfte 54 geahndete Verstöße. Das Fahren auf der falschen Straßenseite und die Benutzung des Handys während der Fahrt waren hierbei die häufigsten Verstöße. Zudem wurden bei den Kontrollen aber auch unzählige mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Die Polizei will solche Kontrollen auch in der nächsten Zeit wiederholen, so z.B. zu Schulbeginn nach den Sommerferien oder zu Beginn der dunklen Jahreszeit.

Stuhr - Einbruch

Am vergangenen Wochenende im Zeitraum Freitag, 16:30 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Unternehmen in der Rudolf-Diesel-Straße in Stuhr-Brinkum. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Grundstück zu einem fest verschlossenen Lager. Dort zog er einen Sicherungsbolzen aus dem Boden, um die Tür aufzuziehen. Er entwendete ca. 20 Flaschen Kältemittel und entfernte sich anschließend unerkannt. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Weyhe - Unfallflucht eines Rollers

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Schulstraße in Weyhe - Leeste. Nach Angaben eines Unfallzeugens versuchte ein Rollerfahrer mit seinem Roller einen sogenannten Wheelie. Hierbei stürzte er und stieß gegen einen geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 entgegen.

Twistringen - Verkehrsanzeige entwendet

In der Zeit von Ende Juni bis Ende Juli haben Unbekannte in der Kampstraße ein Verkehrsstatistik-Gerät entwendet. Das Gerät, das die aktuell fahrende Geschwindigkeit, sowie die Anzahl der Fahrzeuge anzeigt, war an einem Schilderpfosten befestigt, der in einem Pflanzbeet an der Kampstraße eingegraben war. Der Sachschaden, der der Stadt Twistringen entstanden ist, beläuft sich auf 2000 Euro. Es bleibt die Frage: Was will der Dieb mit einem solchen Messgerät? Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 0424

Twistringen-Heiligenloh - Pkw fährt in Haus

Am Montag gegen 13.30 Uhr ist ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen in der Hauptstraße in Heiligenloh in ein Haus gefahren. Der 49-Jährige war aus Drentwede gekommen und fuhr Richtung Natenstedt. In einer scharfen Linkskurve ist er dann geradeaus direkt ins Haus gefahren. Der Fahrer wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr musste das teilweise einsturzgefährdete Haus sichern. Der verursachte Schaden wird noch ermittelt, genauso wie die Ursache des Unfalles.

Bassum - Versuchter Einbruch

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bisher noch unbekannte Täter, in eine Tankstelle an der Bremer Straße einzubrechen. Der Versuch misslang und der/die Täter verließen das Gelände. Wer etwas Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bassum - Autofahrer über 2 Promille

Die Polizei stoppte am Montagabend gegen 18.30 Uhr einen Opel Meriva an der Bremer Straße in Bassum. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, so dass der 53-jährige Twistringer einen Atem-Alkoholtest machen musste. Dieser schlug mit 2,03 Promille an. Somit musste er eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagt.

Kirchdorf - Einbruch in Lagerraum eines Supermarktes

Am Montag zwischen 09.30 Uhr und 14.45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter in Kirchdorf, Bahrenborsteler Straße, unbefugt Zugang zum Lagerraum eines dortigen Supermarktes. Er schob daraus einen verschlossenen mit Zigaretten befüllten Rollcontainer auf die Gebäuderückseite des Marktes, brach den Container auf und entwendete daraus Zigaretten im Wert von ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

