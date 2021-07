Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Baumaschine in Hohenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Hohenkirchen (ots)

In der Nacht von Montag, den 05.07.2021, auf Dienstag, den 06.07.2021, entwendeten unbekannte Täter von der Baustelle "Am Wangermeer" in Hohenkirchen eine dort abgestellte Zementmischmaschine der Marke Atika in orange. Aufgrund der Bauart der Maschine kann davon ausgegangen werde, dass ein größerer Transporter oder Anhänger zum Abtransport der Maschine benutzt worden ist. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463 8089115 in Verbindung zu setzen.

