Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Varel - 15-jährige Radfahrerin verletzt, Pkw setzt die Fahrt fort

Varel (ots)

Am Montag, den 05.07.2021, ereignete sich gegen 13.20 Uhr in der Haferkampstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die 15-Jährige gab bei der Sachverhaltsaufnahme an, dass auf Höhe der Unfallörtlichkeit, die nicht genauer benannt werden konnte, ein Transporter auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Neumarktstraße am Fahrbahnrand geparkt habe. Durch das geparkte Fahrzeug sei dort die Fahrbahn verengt gewesen. Als die 15-Jährige die Engstelle befuhr, sei ein entgegenkommender Pkw ebenfalls in den verengten Fahrbahnbereich hineingefahren. Die Radfahrerin musste ausweichen, geriet gegen den Bordstein, stürzte und verletzte sich. Bei dem Pkw, der die Fahrt fortsetzte, soll es sich um einen Kombi der Marke Mercedes Benz handeln, Farbe Gold oder Silber mit einem Kennzeichen, das mit einem "M" plus mindestens einem weiteren Buchstaben beginnt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell