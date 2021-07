Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Farbschmierereien in Varel - Hinweise an die Polizei Varel

Varel (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag kam es in Varel zu Farbschmierereien, wobei an der Sporthalle der Oberschule in der Arngaster Straße und an einer Wand der Grundschule Osterstraße Graffitis durch unbekannte Täter gesprüht wurden.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

