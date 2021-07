Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel ohne Verletzte, aber mit erheblichem Sachschaden

Varel (ots)

Am Sonntag, den 04.07.2021, befuhr eine 17-jährige Varelerin um 13.20 Uhr mit ihrem Microcar (45km/h) die Rahlinger Straße in Richtung Bockhorner Straße, in welche sie an der Kreuzung bei grüngeschalteter Lichtzeichensignalanlage nach links in Richtung Varel abbog.

Hierbei stieß sie mit dem Pkw eines 86-jährigen Fahrzeugführers zusammen, der in entgegengesetzter Richtung aus der Altjührdener Straße kommend in Richtung Jeringhave fuhr. An dem Microcar entstand ein Front - und Totalschaden, der Pkw wurde ebenfalls im Frontbereich erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

