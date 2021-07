Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland für den Bereich des Polizeikommissariats Varel vom 02.07. - 04.07.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschäden

Bockhorn. Am Samstag, den 03.07.2021, gegen 09.15 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 84 jährige Fahrerin eines Opel Agila befuhr die Kranenkamper Straße und beabsichtigte diese zu überqueren. Dabei übersah sie den links vorfahrtberechtigten 47 jährigen Fahrer eines Seat. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfall - Pkw fährt gegen eine Mauer

Zetel. Bereits am Freitag kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz der Buchhandlung in der Bohlenberger Straße. Eine 36 jährige Fahrerin eines Daimlers verwechselte offensichtlich beim Ausparken den Vorwärts- und Rückwärtsgang, woraufhin sie gegen die dortige Mauer fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mauerwerk stark beschädigt. Am Pkw entstand ebenfalls Sachschaden.

Einbruchdiebstahl - Täter entwenden 2 neuwertige Pedelecs und ein Mofa

Grabstede. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag 30.06/01.07 in der Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe der dortigen Milchtankstelle, in ein Nebengebäude (Garage/Lagerraum), durch ein kunststoffverglastes Fenster ein. Aus den Räumlichkeiten wurden 2 neuwertige Pedelecs, ein Mofa, sowie eine Flex entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl

Bockhorn. Am Samstag den 03.07.2021, gegen 12.40 Uhr, wurde eine 13 jährige beim Versuch eines Ladendiebstahls in Bockhorn beim Combi -Markt von einem Mitarbeiter beobachtet. Die Tatverdächtige verstaute die Ware in einem Rucksack und legte diesen im Ausgangsbereich abholbereit hin. Während der Sachverhaltsaufnahme ermittelten die eingesetzten Beamten, dass die Tatverdächtige zuvor beim Sonderpostenmarkt Zimmermann einen Diebstahl begangen hat. Das zugehörige Diebesgut wurde in einer Tasche verstaut und in einem Gebüsch nahe des Sonderpostenmarktes versteckt.

