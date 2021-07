Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen, die einen grauen Pkw Audi in der Südstadt Mittwochnacht fahrend gesehen haben

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Sachverhaltsaufnahme am 30.06.2021 wurde bekannt, dass Personen mit einem Pkw, einen grauen Audi A 6, älteres Modell mit Wilhelmshavener Kennzeichen, im Zeitraum von 00.00 Uhr bis 04.00 Uhr in der Südstadt, u.a. in der Weserstraße, Peterstraße und im Kanalweg, unterwegs gewesen sein sollen. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden am Pkw außerdem Schäden festgestellt, die bislang nicht zugeordnet werden konnten. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum einen entsprechenden Pkw fahrend gesehen haben, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

