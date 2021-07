Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Firmengebäude eines Sanitärdienstes in der Schellingstraße - Firmenwagen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mittwoch, den 30.06.2021, 19.15 Uhr, bis Donnerstag, 01.07.2021, 06.55 Uhr, in das Firmengebäude eines Sanitärdienstes in der Schellingstraße ein, entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und ein Handy und erlangten weiterhin die Fahrzeugschlüssel der Firmenfahrzeuge. Aus einem der Transporter entwendeten die Täter diverses Werkzeug und ließen die Fahrzeugschlüssel am Tatort zurück, ein Firmenfahrzeug wurde komplett entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter Opel Vivaro-B mit Wilhelmshavener Kennzeichen, der mit Werbung der Firma beklebt ist. Angaben zum Gesamtschaden können noch nicht angegeben werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell