Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (30.05.2021)

Bräunlingen (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr auf der Straße "Forlenweg". Ein Unbekannter zerkratzte die Fahrertür eines Mietwagens der Firma "Europcar", der in einer Garageneinfahrt eines Wohnhauses geparkt war. Dabei verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

