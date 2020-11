Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Anhängers in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Montag, 23. November 2020, teilte eine Spaziergängerin der Polizei mit, dass sie einen ausgebrannten Pkw-Anhänger auf einem Waldweg an einem abgelegenen Waldstück in der Straße Osterhoop in Ganderkesee gefunden habe.

Als die Beamten der Polizei Ganderkesee am Brandort eintrafen, stellten sie fest, dass aus dem Anhänger Rauch aufsteigt und einige in unmittelbarer Nähe zum Anhänger befindliche Bäume durch das Feuer leicht beschädigt wurden.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Falkenburg löschten den Brand vollständig ab. Die Ermittlungen zur Brandursache und den Brandumständen dauern derzeit noch an.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die den Anhänger auf dem Waldweg abgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

