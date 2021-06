Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L222, K6157) Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto

Singen, L222, K6157 (ots)

Ein Leichtverletzter sowie rund 1.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Montag gegen 16.45 Uhr ereignet hat. Ein 59-jähriger stand mit seinem Pkw an einer Stoppstelle in der K6157 und wollte von dort aus nach links in die L222 in Richtung Bohlingen abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 41-Jährige stürzte mit seinem Motorrad und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 1.000 Euro. Am Mercedes entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell