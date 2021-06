Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Singen) Mit Reh kollidiert

A81, Singen (ots)

Zwischen dem Autobahnkreuz Singen und Kreuz Hegau ist es am gestrigen Montag gegen 23.30 Uhr zu einem Wildunfall gekommen. Eine 24-Jährige, die dort mit ihrem Mercedes unterwegs war, stieß mit einem Reh zusammen, das die Fahrbahn überquerte. Das Tier wurde getötet. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

