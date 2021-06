Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L194, Aach, Eigeltingen) Wildunfall am frühen Morgen

L194, Aach, Eigeltingen (ots)

Frühmorgens am heutigen Dienstag ist es auf der L194 zu einem Wildunfall gekommen. Eine 54-Jährige war gegen 4.45 Uhr mit ihrem Ford von Aach in Richtung Eigeltingen unterwegs, als ein Reh die Straße überquerte und frontal von dem Pkw erfasst wurde. Das Tier starb. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

