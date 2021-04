Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Gartenlauben aufgebrochen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Anlage des Kleingartenvereins "Zur Erholung" haben Unbekannte sieben Gartenlauben und einen Geräteschuppen aufgebrochen und durchwühlt. Die Gartentore zu den einzelnen Parzellen wurden teilweise mit Gewalt geöffnet. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit, was entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Anlage befindet sich an der Adresse "Alte Flur 83" in Oppum. Die Einbrüche fanden wahrscheinlich zwischen Sonntag, dem 18. April 2021, 19 Uhr, und dem darauffolgenden Montag, 9:15 Uhr, statt. Hinweise bitte unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (155)

