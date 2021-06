Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Furtwangen (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Segway-Fahrer bei Unfall verletzt (14.06.2021)

Furtwangen (ots)

Leichtverletzt hat sich ein Fahrer eines Segways am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Kussenhofstraße. Ein 63-Jähriger fuhr mit einem Segway die Straße in Richtung Bregstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und sprang herunter, wobei er stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.

