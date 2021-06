Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer übersieht Radfahrer (14.06.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer hat sich am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Villinger Straße, Höhe eines Einkaufsmarktes, ereignet. Ein 44-jähriger Toyota Fahrer bog von der Villinger Straße nach links auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes und übersah dabei einen 23-jährigen Radfahrer im Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß mit dem Auto kam dieser zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte den jungen Mann in eine Klinik. An seinem Bergamont Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Den Schaden am Toyota des Unfallverursachers schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell