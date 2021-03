Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210315 - 0310 Frankfurt - Gutleutviertel: Marihuanageruch wird Dealer zum Verhängnis

Frankfurt (ots)

(hol) Nach einem Hinweis auf Marihuanageruch, der aus einer Wohnung ins Treppenhaus dringt, suchte eine Streife ein Wohnhaus in der Schleusenstraße auf. Anschließend fanden die Beamten Marihuana und Kokain in nicht geringen Mengen.

Gegen 20:00 Uhr läutete die Streife an der Tür der Wohnung, aus der intensiver Geruch nach Marihuana wahrzunehmen war. Als die Tür geöffnet wurde, erblickten die Beamten ein vertrautes Gesicht. Der junge Mann war ihnen bereits wegen Drogenhandels bekannt. Nichtsdestotrotz bat er die Gesetzeshüter in die Wohnung, wo sich aufgrund herumliegender Plastiktütchen samt Vakuumiergerät der Verdacht des Drogenverkaufs erhärtete. Nach richterlicher Anordnung durchsuchten die Beamten die Wohnung und fanden mehr als 1 Kilogramm Marihuana, fast 65 Gramm Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld. Der 23-Jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich derzeit in Untersuchungshaft.

