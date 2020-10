Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in einen Supermarkt - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag, 19. Oktober 2020, 22.20 Uhr und Dienstag, 20. Oktober 2020, 01.15 Uhr, in ein Discount-Geschäft am Bockumer Weg ein. Sie zerschlugen im Eingangsbereich den Glaseinsatz der Schiebetür und schoben anschließend mit Gewalt die Tür auf. Auf diese Weise verschafften sie sich Zugang zu den Verkaufsräumen des Supermarktes. Zu möglichem Diebesgut können derzeitig noch keine konkreten Angaben getätigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefon-Nummer 02381-916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de (as)

