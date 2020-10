Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf dem Gehweg - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Unbekannter überfiel am Dienstag, 20.10.2020, gegen 02.20 Uhr, eine 63-jährige Frau auf dem Gehweg des Bockumer Wegs in Höhe der Stettiner Straße. Kurz zuvor fielen der Geschädigten bereits auf der Hammer Straße, Höhe der dortigen Tanzschule Pape-Eicker Schmidt, zwei verdächtige kleine, dunkle "Motorräder" auf, die mit drei Personen besetzt waren. Als die ahnungslose Frau hinter sich plötzlich leise Schritte vernahm, wurde sie auch schon von dem Räuber an der Schulter ergriffen. Der Täter entriss ihr anschließend mit Gewalt eine um die Schulter hängende schwarze Einkaufstasche. Das Opfer versuchte noch die Einkaufstasche mit voller Kraft festzuhalten und fiel dabei zu Boden. Der Kriminelle ließ nicht ab und zog weiter mit erheblichem Kraftaufwand an der Tasche und schleifte die Geschädigte samt der Tasche über den Boden. Diese musste schließlich entkräftet und leicht verletzt die Tasche loslassen. Der mit einem dunklen Motorradhelm bekleidete Täter flüchtete anschließend mit der Beute fußläufig in Richtung der Hammer Straße. Der Unbekannte ist vermutlich männlich, zirka 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefon-Nummer 02381-916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de (as)

