Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizeibeamte am Telefon - Vorsicht vor Betrug

Hamm (ots)

Falsche Polizeibeamte rufen erneut bei Hammer Bürgerinnen und Bürgern an und versuchen, sie um ihr Erspartes zu bringen. Allein am Montagabend, 19. Oktober, zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr wurden über 20 Anrufe getätigt. Die Unbekannten behaupten am Telefon, Polizeibeamte zu sein. Sie erzählen, dass es in der Nachbarschaft einen Überfall gegeben haben soll. Dabei sollen Wertgegenstände, insbesondere Geld, Schmuck und Gold geraubt worden sein. Vorsorglich sollen von den Bürgerinnen und Bürgern ihre Wertgegenstände vor die Tür legen, damit die falschen Polizisten diese entgegennehmen können. Die echte Polizei macht keine Anrufe dieser Art und nimmt auch kein Geld oder Wertsachen in Verwahrung. Die Polizei warnt davor, unbekannten Anrufern etwas über die Vermögensverhältnisse, Gewohnheiten oder die familiäre Situation zu erzählen. Derartige Anrufe sollten sofort beendet und bei der Polizei angezeigt werden. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell