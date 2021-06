Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto macht sich selbstständig (14.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine nicht richtig angezogene Handbremse ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 20 Uhr auf der Schillingstraße ereignet hat. Eine 24-jährige Ford KA Fahrerin zog beim Abstellen ihres Autos die Handbremse nicht fest genug an. Da auch kein Gang eingelegt war, machte sich der Wagen auf der abschüssigen Straße selbstständig und rollte gegen einen geparkten Renault Clio. Die Wucht des Aufpralls schob den Clio noch auf einen, ebenfalls geparkten, Peugeot 3008. Insgesamt entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

