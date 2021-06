Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Pedelec-Fahrerin nach Sturz verletzt

Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag ist es zu einem Unfall gekommen, bei der sich eine Pedelec-Fahrerin verletzt hat. Die 54-Jährige war gegen 15:00 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Uferstaße in Wallhausen unterwegs. An einem Bordstein verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen an Knie, Oberschenkel und Hand zu. Am Pedelec enstand geringer Sachschaden.

