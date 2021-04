POL-HB: Nr.: 0274 --Polizei warnt vor Schockanrufen

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 13.04.21

Die Polizei Bremen warnt aktuell vor Schockanrufen. Kriminelle geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen an das Geld von Seniorinnen und Senioren in Bremen zu gelangen. Als Druckmittel in verschiedenen Variationen dient häufig der Vorwand, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat.

Bei der Polizei sind allein am Dienstag neun Fälle dieser Masche angezeigt worden. Die Betrüger riefen Menschen in verschiedenen Bremer Stadtteilen an und setzten die Angerufenen sofort unter Druck. Man wäre von der Polizei und der Sohn oder Enkel hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. In den Telefonaten forderten die falschen Polizisten die sofortige Herausgabe von Geld oder Gold, beispielsweise für eine Kaution oder eine lebensnotwendige Operation. Die Angerufen reagierten in den meisten Fällen gut, beendeten das Gespräch und alarmierten die richtige Polizei. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Aus gegebenem Anlass warnen wir: Wenn sich bei Ihnen ein Polizist am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das kann nur ein Betrugsversuch sein. Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 erscheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Denn unter dieser Nummer wird Sie die echte Polizei niemals kontaktieren. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003.

